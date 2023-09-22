Сохранение родного языка в регионах РФ: «за» или «против»
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Во многих регионах России есть собственный государственный язык, который приравнен по правам к русскому. Так, в Башкирии родным считается башкирский. Жители республики задаются вопросом, как можно изучать родной язык, когда в городах на прилавках книжных магазинов нет учебников на нем. Актуальным становится вопрос, стоит ли вообще уделить особое внимание региональным языкам, сообщает mkset.ru.
Мнения граждан РФ относительно необходимости изучения родного языка разделились. Так, в Башкирии школы самостоятельно решают, преподавать ли отдельно башкирский. Одни родители поддерживают инициативу администрации, другие – считают это принуждением.
Одновременно с этим до 30 сентября в республике проходит конкурс, в котором может принять участие каждый совершеннолетний житель региона. Задача акции – представить проект популяризации башкирского языка.
Жительница Башкирии Т. Франк рассказала другую сторону реальности. В республике в свободном доступе практически нет учебников на башкирском. Ребенок потерял книгу. Женщине пришлось искать такой же учебник, чтобы сдать в библиотеку. Выяснилось, что их не печатают. Корреспондент издания решил проверить лично и посетил книжные магазины.
«Найти хоть какой-то обучающий материал, посвященный башкирскому языку, удалось в центре Уфы. Однако в большом двухэтажном магазине «Знание» на полках есть лишь пара пособий по башкирскому языку для учащихся техникумов и колледжей», - пишет издание mkset.ru
Корреспондент отметил, что аналогичная ситуация складывается в соседней Татарии.