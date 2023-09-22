Сохранение родного языка в регионах РФ: «за» или «против»

Во многих регионах России есть собственный государственный язык, который приравнен по правам к русскому. Так, в Башкирии родным считается башкирский. Жители республики задаются вопросом, как можно изучать родной язык, когда в городах на прилавках книжных магазинов нет учебников на нем. Актуальным становится вопрос, стоит ли вообще уделить особое внимание региональным языкам, сообщает mkset.ru .

Мнения граждан РФ относительно необходимости изучения родного языка разделились. Так, в Башкирии школы самостоятельно решают, преподавать ли отдельно башкирский. Одни родители поддерживают инициативу администрации, другие – считают это принуждением.

Одновременно с этим до 30 сентября в республике проходит конкурс, в котором может принять участие каждый совершеннолетний житель региона. Задача акции – представить проект популяризации башкирского языка.

Жительница Башкирии Т. Франк рассказала другую сторону реальности. В республике в свободном доступе практически нет учебников на башкирском. Ребенок потерял книгу. Женщине пришлось искать такой же учебник, чтобы сдать в библиотеку. Выяснилось, что их не печатают. Корреспондент издания решил проверить лично и посетил книжные магазины.

«Найти хоть какой-то обучающий материал, посвященный башкирскому языку, удалось в центре Уфы. Однако в большом двухэтажном магазине «Знание» на полках есть лишь пара пособий по башкирскому языку для учащихся техникумов и колледжей», - пишет издание mkset.ru

Корреспондент отметил, что аналогичная ситуация складывается в соседней Татарии.