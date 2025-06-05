Союз журналистов России назвал обыски в агентстве URA.RU силовой акцией

Союз журналистов России назвал обыски в редакции агентства URA.RU в Екатеринбурге демонстративной силовой акцией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

По информации союза, сотрудники правоохранительных органов не разрешают представителям агентства связаться с адвокатами. Некоторым журналистам предстоит пройти медосвидетельствование. По словам сотрудников, к ним была применена сила. Во время обыска в здании редакции силовики изымали рабочую технику. Работа журналистов парализована.

«Сотрудники уральской полиции провели в Екатеринбурге демонстративную силовую акцию в офисе крупного информационного агентства URA.RU», — указано в заявлении Союза журналистов России.

По информации союза, несколько сотрудников редакции задержали. В организации заявили, что готовы оказать поддержку коллегам. Представители союза будут следить за развитием событий, чтобы в случае появления возможности помочь журналистам. В организации стараются контактировать с сотрудниками URA.RU

«Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми», — отмечено в сообщении.

Информация об обыске появилась утром 5 июня. Кого задержали правоохранители, в чем журналистов могут подозревать и что произошло — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».