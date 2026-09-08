Солнце атакует: два плазменных удара по Земле прогнозируют на 8–9 сентября — ночью ожидаются северные сияния

В ночь на 8 сентября геомагнитное поле планеты претерпело серьезные изменения, результатом которых стали красочные полярные сияния, наблюдавшиеся во многих регионах. Очевидцы активно делились фотографиями необычного явления в социальных сетях, где снимки стремительно набирали популярность и становились главной темой обсуждений, сообщила Погода Mail.

Как поясняют специалисты, причиной светового шоу послужила возросшая активность нашего светила. На Солнце на протяжении нескольких дней фиксируются многочисленные корональные выбросы массы. Каждая новая вспышка сопровождается отправкой в космическое пространство крупных плазменных образований. Хотя большая часть этих облаков минует Землю, данные моделирования указывают на то, что как минимум два плазменных удара по нашей планете прогнозируются на 8 и 9 сентября.

По расчетам экспертов, наиболее сильное возмущение ожидается в ночь на 9 сентября. В этот период скорость заряженных частиц солнечного ветра, по предварительным оценкам, достигнет 700 километров в секунду, что почти вдвое превышает нынешние показатели. Согласно прогнозам, геомагнитная обстановка сохранит нестабильность на протяжении как минимум трех суток.

В такие промежутки времени существенно повышается вероятность повторных полярных сияний. Кроме того, специалисты не исключают возможных перебоев в функционировании спутниковых систем и средств связи. Жителям северных территорий рекомендуется внимательно следить за ночными прогнозами погоды: в ближайшее время небо может вновь порадовать зрителей впечатляющим световым представлением.

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