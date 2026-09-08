В Подмосковье услугой по выдаче справок из военкомата воспользовались почти 2 тыс. жителей

С начала 2026 года жители Подмосковья подали порядка 2 тыс. онлайн-заявлений на получение справок военных комиссариатов, комплексная услуга размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ее можно найти в разделе «Документы» – «Справки и выписки», по одному заявлению можно получить 25 видов справок военных комиссариатов области. Услугой могут воспользоваться действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

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