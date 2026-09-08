В Подмосковье во всероссийском молодежном форуме «ЮрСлет» приняли участие 150 человек

Всероссийский молодежный юридический форум «ЮрСлет» прошел в Подмосковье на базе загородного комплекса МГЮА в Ступино. Об итогах мероприятия рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В форуме приняли участие 150 человек из более чем 30 регионов, а также свыше 50 экспертов, которые провели более 15 мастер-классов, дискуссий и практических сессий.

В число спикеров вошел заместитель руководителя ГУРБ Подмосковья Артем Черепякин. Он рассказал о работе с реальными задачами в сфере правоприменения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.