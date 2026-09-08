Пирамиды и улицы на дне: что за «затонувший город» нашли в зоне Бермудского треугольника

В данных о морском дне рядом с Кубой и Гаити заметили странный геометрический узор, который некоторые приняли за следы «затонувшего города», пишет Daily Mail. Предположение выдвинул исследователь НЛО Скотт Уоринг, изучавший онлайн-карту проекта Seabed 2030.

На карте видны слабые параллельные и пересекающиеся линии на дне океана. Уоринг оценил размер предполагаемой структуры примерно в 12-13 км в одном направлении и около 5 км в другом. По его версии, это могут быть остатки древнего поселения, возможно, затонувшего после землетрясения.

Однако археологи и морские ученые пока не исследовали этот участок и не подтвердили, что линии являются рукотворными сооружениями. Сам Уоринг признал, что речь идет лишь о его гипотезе.

Издание отмечает, что карты океанского дна составляют на основе данных разного качества: сонарных измерений, спутниковых наблюдений и компьютерных оценок, заполняющих пробелы между съемками. Из-за этого на них могут появляться прямые линии, сетки и другие формы, которые не обязательно соответствуют реальным объектам.

Участок связывают с районом Бермудского треугольника, но Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ранее заявляло, что нет доказательств об увеличении количества загадочных исчезновений в этой зоне.

Для подтверждения существования «города» потребовались бы детальная сонарная съемка, подводные фотографии и реальные артефакты.