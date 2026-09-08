«Политический вопрос»: Валуев выступил против концерта Канье Уэста в России

Депутат Государственной думы РФ, известный боксер Николай Валуев высказался о возможном проведении концерта американского рэпера Канье Уэста в России. Его слова, ссылаясь на телеграм-канал «Ротонда», приводит издание «Вечерняя Москва».

Валуев назвал этот вопрос политическим и призвал разобраться в личности исполнителя и его идеях. Депутат подчеркнул, что проведение такого мероприятия требует тщательной проверки перед окончательным решением.

«Объект, из-за которого сыр-бор, может быть не тем человеком, за кого себя выдает. Важно разобраться: Канье Уэст — это все-таки песни и пляски или проецирование какого-то нацистского девиза?» — сказал Валуев.

Тем временем организаторы концертов заявили, что не планируют переносить выступления и менять площадку. Напомним, выступление Уэста запланировано на 10 и 11 октября.

Ранее певец Юрий Лоза назвал маразмом желание россиян сходить на концерт Канье Уэста.