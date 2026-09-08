Красивое сияние, опасные помехи: как солнечная буря нарушила работу GPS в Америке

Сильная солнечная буря в ноябре 2025 года вызвала необычные сбои GPS в США и Канаде, и сейчас ученые пришли к единому выводу относительно данного явления, пишет The Independent со ссылкой на исследование в журнале Geophysical Research Letters. Ошибки позиционирования в средних широтах превышали 10 метров, хотя такие районы обычно считаются относительно спокойными.

Буря началась после мощной вспышки на Солнце 11 ноября. Она вызвала яркие динамические полярные сияния, которые были видны гораздо южнее обычного — вплоть до центральной Флориды. Вместе с сиянием далеко на юг распространились возмущения в ионосфере, электрически заряженном верхнем слое атмосферы.

Ученые сопоставили наблюдения камер за сиянием с данными наземных GPS-приемников в США и Канаде. Они изучили плотность электронов в ионосфере, турбулентность, колебания сигнала и ошибки навигации.

Исследователи пришли к выводу, что высокоэнергетические электроны двигались вдоль магнитных линий Земли и сталкивались с газами в верхней атмосфере. Это вызвало помехи GPS-сигнала на большой части континентальной территории США.

Авторы предупреждают, что такие сбои могут быть особенно опасны для автономного транспорта и точного земледелия. Если бы буря пришлась на сельскохозяйственный сезон, последствия для фермеров и транспортной отрасли могли быть серьезными.