Финал фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в выходные в Подмосковье

Финал фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в выходные в подмосковной Коломне. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие состоится в парке Мира 12 сентября. Зрителей ждут выступления 40 финалистов из разных регионов России, в том числе из Подмосковья. Их будут оценивать знаменитые иллюзионисты — братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы. Главный приз фестиваля — возможность принять участие в их представлении.

Также в программе — театрализованные представления «Механик Шоу», номера от известных артистов из разных стран, мастер-классы по основам фокусов, а также выступление братьев Сафроновых.

Старт мероприятия в 12:00. Основная программа начнется в 16:00 и продлится до 22:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей».