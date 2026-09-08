В Австралии впервые похоронили человека в «живом гробу» из грибного мицелия и переработанных конопляных волокон, пишет Daily Mail. Женщине по имени Кэролин было за 70. Церемония прощания прошла 4 сентября в городе Фолконбридж, после чего ее похоронили на кладбище Спрингвуд в Голубых горах.

Такие гробы уже использовали в Великобритании, но для Австралии это первый подобный случай. Семья Кэролин выбрала этот вариант из-за ее связи с природой и желания оставить после себя что-то полезное для земли.

Разработчиком «живого гроба» стал Боб Хендрикс, основатель нидерландской биотехнологической компании Loop Biotech. По его словам, еще пять лет назад идея существовала только в виде проекта в Делфтском техническом университете.

Гроб выращивают примерно за семь дней из местных грибов и растительных волокон. После захоронения материалы, по заявлению компании, разлагаются примерно за 45 дней. Внутри может быть натуральная подкладка из мха, шерсти или органического хлопка.

Так называемые «зеленые» похороны становятся альтернативой традиционным погребальным практикам. Они предполагают использование биоразлагаемых материалов и отказ от бальзамирования, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

При этом статья затрагивает и более спорные методы, включая водную кремацию. Сторонники считают такие подходы более экологичными, но критики видят в них недостаточно уважительный способ обращения с телом.