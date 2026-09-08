Ученые Подмосковья выяснили, что делают суслики перед сном

За несколько дней до погружения в зимнюю спячку желтые суслики демонстрируют парадоксальное поведение: они почти перестают появляться на поверхности, однако под землей их двигательная активность возрастает в 1,5 раза и держится на высоком уровне несколько суток. Данный феномен детально изучили сотрудники Лаборатории популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, филиал которого работает в Черноголовке. Исследователи применили методы телеметрии для круглосуточного наблюдения за грызунами, сообщил REGIONS.

Ранее переход от бодрствования к анабиозу у диких млекопитающих практически не изучался в природных популяциях из-за методических сложностей. Российские биологи впервые проследили за суточной динамикой температуры тела и двигательной активностью сусликов в последние дни перед залеганием и сразу после него.

В день залегания — финальные сутки перед уходом в нору — суслики кардинально меняют привычный распорядок. Утром они выходят на поверхность как обычно, но возвращаются значительно раньше. В ряде случаев животные проводили на открытом воздухе всего несколько минут. Наземное время пребывания сокращалось в три-четыре раза.

Самое любопытное начинается после того, как зверьки скрываются под землей. Вопреки ожиданиям, в день залегания они не впадают сразу в спячку, а начинают интенсивно двигаться в норе. Повышенная активность сохраняется несколько дней, хотя на поверхности они уже не появляются. Обнаруженный паттерн оказался универсальным для всех желтых сусликов. Он не зависел ни от погоды, ни от календарной даты, ни от возраста особей, ни от их индивидуальных повадок.

«Скорее всего, такая подземная суета связана с финальной подготовкой зимовочного убежища к долгой спячке. Обнаруженная закономерность отражает возможный компромисс между сиюминутными энергетическими затратами на подготовку убежища и долгосрочными выгодами выживания в период спячки», — комментирует Нина Васильева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

Помимо открытия нового поведенческого маркера наступления зимней спячки, исследование предлагает практический инструмент. Использование радиопередатчиков, закрепленных на коже животных, позволяет эффективно отслеживать особенности спячки у роющих млекопитающих, что ранее было труднодостижимо из-за закрытости их местообитаний от внешнего наблюдения. Данная методика открывает широкие перспективы для дальнейшего изучения сезонных адаптаций подземных видов фауны.

Ранее сообщалось, что ученые МФТИ создали виртуальный инструмент для оценки противоопухолевых молекул до синтеза.