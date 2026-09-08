«Гиалуроновые усы»: почему над губой появляется плотный валик и как от него избавиться за несколько часов

Увеличение губ с помощью инъекций гиалуроновой кислоты остается одной из самых востребованных косметологических процедур. Однако нередко после нее пациентки сталкиваются с нежелательным последствием, которое в профессиональной среде получило название «гиалуроновые усы». О том, что представляет собой этот дефект и как его избежать, в беседе со Здоровьем Mail рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, детский дерматолог Айгуль Саматова.

Как пояснила специалист, термин «гиалуроновые усы» не является официальным медицинским диагнозом. Это сленговое обозначение ситуации, при которой введенный филлер выходит за границы красной каймы верхней губы и образует над ней плотный, отчетливо видимый валик. Внешне такой дефект выглядит как нависающая тень, которая неестественно выдает факт проведенной процедуры.

Саматова выделила три ключевые причины возникновения этого осложнения. Первая — гиперкоррекция, то есть избыточное количество вводимого препарата. Нередко пациентки приходят на процедуру с желанием добиться эффекта, как у популярных блогеров, и требуют ввести 1,5–2 миллилитра геля. Когда врач идет на поводу у таких просьб, тонкая кожа губ оказывается неспособной удержать столь большой объем филлера, и его излишки начинают мигрировать вверх.

Вторая причина, по словам эксперта, кроется в неправильной технике введения. Препарат может быть закачан слишком поверхностно либо в несоответствующий слой кожи. Третья причина связана с анатомическими особенностями строения лица. У некоторых людей круглая мышца рта, отвечающая за движение губ во время речи и приема пищи, отличается повышенной активностью. Постоянные сокращения этой мышцы буквально выдавливают гель за пределы заданного контура.

«Не гонитесь за объемами. Начинайте с малого: 0,5–0,7 мл, оценивайте результат через 2 недели, при необходимости добавляйте гель понемногу. Опытный врач всегда ориентируется на анатомию пациента, а не на его фантазии. Если «усы» уже появились — не паникуйте», — отметила эксперт.

Саматова успокоила: проблема устраняется с помощью одной инъекции фермента гиалуронидазы, который растворяет гиалуроновую кислоту всего за несколько часов. После этого кожа возвращается к исходному состоянию без каких-либо следов вмешательства.

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