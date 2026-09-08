В Шатуре на 87% завершился капремонт Коробовского дома культуры

В муниципальном округе Шатура продолжается капитальный ремонт Королевского дома культуры села Дмитровский погост, строительная готовность объекта превысила 87%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья», в них задействованы 50 человек и четыре единицы техники. Они завершают отделочные, фасадные и кровельные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.

В здании площадью более 2,6 тыс. кв. м обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установят видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, закупят новую мебель и оборудование и не только. Работы завершат в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.