«Их популярность была сиюсекундной»: Никита Михалков высказался об уехавших артистах и российской культуре

80-летний народный артист РСФСР Никита Михалков высказался о ситуации с отъездом некоторых артистов из страны. В интервью ТАСС он отметил , что российская культура не пострадала от их ухода.

Более того, Михалков усомнился в культурной ценности творчества уехавших коллег, отметив, что их популярность была сиюсекундной и не имела вечности.

«Понимаете, какое-то время фуфло может считаться настоящим, но так как время — сестра правды, через какое-то время то, что считалось настоящим, оказывается фуфлом», — подчеркнул режиссер.

Михалков также назвал катастрофой отказ артистов от своего прошлого и прежней жизни в России. Однако он признался, что не испытывает сожаления из-за отъезда таких коллег.

Режиссер обратил внимание на попытки некоторых эмигрантов подчеркнуть свою принадлежность к новой среде, назвав это искусственным «воспеванием» новой жизни. Никита Сергеевич подчеркнул, что у них нет оснований считать себя равными людям, среди которых они оказались.

Ранее народный артист РФ Владимир Машков предложил защитить литературные произведения от релокантов.