Риелтор Юсова рассказала, сможет ли Стивен Сигал покупать недвижимость в России на фоне проблем в США

74-летний голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, несмотря на судебные разбирательства в США, сохранил право на покупку недвижимости в России. Об этом в интервью MK.RU заявила риелтор Юлия Юсова.

По ее словам, наличие судебных споров в отношении Сигала не является автоматическим препятствием для совершения сделок.

«Здесь важно смотреть на конкретные обстоятельства: существуют ли решения об аресте активов, обеспечительные меры, санкционные ограничения или иные юридические препятствия», — отметила специалист.

Риелтор порекомендовала знаменитости диверсифицировать капитал и вложиться в ликвидные коммерческие помещения в Москве и Санкт-Петербурге. Это позволит Сигалу не только сохранить средства, но и получать стабильный доход.

Накануне стало известно, что получивший российской гражданство режиссер избавился от зарубежных активов на сумму около ₽1 млрд. Он продал поместье в Теннесси за $880 тысяч, дом в Аризоне за $3,5 млн и особняк в Калифорнии, цену на который пришлось снизить с $12 до $7 млн.