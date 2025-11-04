Солнце набирает силу: за сутки зафиксировано 10 вспышек. Ждать ли магнитных бурь?

Исследователи зафиксировали десятикратное увеличение солнечной активности за последние 24 часа: девять всплесков класса C и один класса M. Показатель солнечной активности достиг 7,4 балла за 48 часов, сообщило издание «Последние новости».

По информации издания, несмотря на усиление активности, корональные выбросы массы происходят вне зоны воздействия на Землю. Хотя текущие выбросы плазмы минуют нашу планету, к 5 ноября траектория их распространения изменится, что может привести к частичному воздействию на земную магнитосферу. К концу недели оба активных региона займут позицию на прямой линии Солнце-Земля.

Согласно моделированию ИКИ РАН на 5 ноября, вероятность геомагнитных колебаний не превышает 10%, а магнитных бурь — 3%. В ближайшие сутки отсутствуют какие-либо значимые риски для здоровья населения.

Ранее сообщалось, что ученые выступили с предупреждением о катастрофе из-за ускорения вращения Земли.