По информации издания, концерт прошел во вторник, 28 октября. Читатели Inkazan рассказали, что новости о плохом самочувствии певца, распространившиеся в Сети, вызвали сомнения. Некоторые поклонники все же сдавали билеты. Другие просили, чтобы певец лично сообщил в соцсетях, что концерт не будет отменен.

По данным издания, перед концертом в городе наблюдалась такая же обстановка, как перед выступлением многих других артистов: на нескольких улицах образовались пробки, участок у стадиона на картах сервиса «Яндекс» был отмечен «красным», у «Татнефть Арены» столпились десятки водителей. На концерт григория Лепса преимущественно пришли поклонники в возрасте от 30 до 50 лет.

По информации издания, зрители весело проводили время: танцевали и подпевали. Григорий Лепс исполнил 32 композиции. Концерт длился 2,5 часа. Поклонники расстроились, что прозвучали не все известные песни, например, «Не держи», «Акула» и «Не обессудь». Певец много шутил, выглядел хорошо и вел себя активно.

Ранее сообщалось, что 63-летний Лепс в тяжелом состоянии попал в больницу с отравлением после выступления во Владивостоке.