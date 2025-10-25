Лепс попал в больницу с отравлением после выступления во Владивостоке, все концерты отменены

Фото: [ Звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов выступили для военнослужащих и членов их семей/Медиасток.рф ]

Григорий Лепс, 63-летний российский популярный певец, поступил в московскую Боткинскую больницу после отравления. По данным СМИ, его состояние оценивается как тяжёлое.

Из-за резкого ухудшения здоровья Григория Лепса его концерт в Ижевске был отменён. Также были перенесены выступления в Кирове и Перми.

По информации от Телеграм-канала Mash, состояние здоровья пострадавшего оказалось критическим, что ставит под угрозу проведение концерта в Казани, запланированного на 28 октября.

Напомним, 19 октября певец Лепс дал концерт во Владивостоке. После выступления зрители в социальных сетях выразили недовольство внешним видом артиста, его использованием ненормативной лексики и курением на сцене.

