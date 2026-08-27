Закон о Байкале больше не помеха: когда в Бурятии возобновят стройку ключевой дороги

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов провел встречу с жителями Баргузинского района, где заявил о возобновлении строительства региональной трассы Улан-Удэ — Новый Уоян. Работы, заблокированные природоохранными ограничениями старого закона о Байкале, продолжбутся на двух участках в 2027 и 2029 годах. Также руководитель региона дал ряд поручений по графику транспорта, медицине и поддержке местной инфраструктуры, пишет ulanmedia .

Строительство трассы Улан-Удэ — Новый Уоян и экологические ограничения

Строительство региональной автодороги (Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян) оказалось приостановлено из-за ранее действовавших норм федерального закона о Байкале. Прохождение трассы через водоохранную и природоохранную зоны исключало проведение буровзрывных работ, в связи с чем выборка скального грунта велась исключительно тяжелой техникой и гидромолотами.

Планы возобновления работ: Благоустройство и строительство первого участка стартует в 2027 году , второго — в 2029 году .

Результат: Завершение проектов позволит полностью ликвидировать грунтовые разрывы на протяжении всей магистрали.

Локальные поручения и социальные вопросы Баргузинского района

По итогам общения с жителями Усть-Баргузина и Баргузина глава республики зафиксировал несколько оперативных задач: