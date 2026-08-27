Закон о Байкале больше не помеха: когда в Бурятии возобновят стройку ключевой дороги
В Бурятии ликвидируют грунтовые разрывы на дороге Улан-Удэ — Новый Уоян
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов провел встречу с жителями Баргузинского района, где заявил о возобновлении строительства региональной трассы Улан-Удэ — Новый Уоян. Работы, заблокированные природоохранными ограничениями старого закона о Байкале, продолжбутся на двух участках в 2027 и 2029 годах. Также руководитель региона дал ряд поручений по графику транспорта, медицине и поддержке местной инфраструктуры, пишет ulanmedia.
Строительство трассы Улан-Удэ — Новый Уоян и экологические ограничения
Строительство региональной автодороги (Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян) оказалось приостановлено из-за ранее действовавших норм федерального закона о Байкале. Прохождение трассы через водоохранную и природоохранную зоны исключало проведение буровзрывных работ, в связи с чем выборка скального грунта велась исключительно тяжелой техникой и гидромолотами.
- Планы возобновления работ: Благоустройство и строительство первого участка стартует в 2027 году, второго — в 2029 году.
- Результат: Завершение проектов позволит полностью ликвидировать грунтовые разрывы на протяжении всей магистрали.
Локальные поручения и социальные вопросы Баргузинского района
По итогам общения с жителями Усть-Баргузина и Баргузина глава республики зафиксировал несколько оперативных задач:
- Транспорт и поликлиники: Будет скорректировано расписание пригородных маршрутных такси, чтобы жители успевали пройти врачей и решить административные дела в райцентре до обратного рейса.
- Инфраструктура: По поручению главы региона будет оказана помощь в приобретении и монтаже отопительного котла для Спасо-Преображенского храма в Баргузине.
- Кадры и освещение: Минздраву и профильным ведомствам поручено проработать вопросы сокращения дефицита врачей и уличного освещения в населенных пунктах района.