Отток от депозитов: аналитики зафиксировали разворот в предпочтениях вкладчиков
ЦБ: наличные деньги впервые обогнали банковские вклады по популярности
Согласно августовскому исследованию компании «инФОМ», опубликованному в аналитическом материале ЦБ РФ, в России снизилась доля граждан, предпочитающих хранить сбережения на счетах в банках (до 36%). Одновременно с этим до 37% выросла привлекательность наличной формы накоплений. При этом общая склонность населения к формированию накоплений в августе показала возобновление роста, пишет РБК.
Динамика предпочитаемых форм хранения сбережений
По данным регулятора, структура предпочтений россиян в августе 2026 года распределилась следующим образом:
- Банковские счета и вклады: Их выбрали 36% респондентов (снижение на 3 п. п. по сравнению с июлем 2026 года и на 7 п. п. по сравнению с августом 2025 года).
- Наличные деньги: Накопления в наличной форме предпочли 37% опрошенных (рост на 4 п. п. к июлю 2026 года и на 5 п. п. к августу 2025 года).
Потребительские настроения и склонность к сбережению
Анализ Банка России указывает на восстановление бережливой модели поведения граждан после проседания показателей в середине лета:
- Сторонники сбережений: Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные средства вместо крупных покупок, выросла до 51,5% (+3,6 п. п. за месяц; -0,7 п. п. за год).
- Сторонники трат: Доля граждан, настроенных расходовать деньги на дорогостоящие товары, сократилась до 29,2% (-3,5 п. п. за месяц; -1,3 п. п. за год).