До 10 лет на восстановление: последствия разрушительного паводка для рек Тюмени

ТАСС: реки Тура и Тоболь лишились рыбных запасов

Общество

Руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии Елена Панова сообщила о масштабной гибели биоресурсов в реках Тюменской области из-за последствий паводка. По данным специалистов РАН и представителей рыбного хозяйства, в реках Туре и Тоболе рыбные запасы полностью утрачены, уничтожено 95% кормовой базы. На восстановление экосистемы уйдет от 2 до 10 лет, пишет РИА Новости.

Масштабы ущерба водоемам региона

Августовские паводки и подтопление 29 населенных пунктов Тюменской области привели к критическому изменению экологической обстановки в бассейнах ключевых рек:

  • Полная утрата рыбных запасов: Реки Тура и Тоболь.
  • Частичная гибель биоресурсов: Реки Иртыш, Тавда и Исеть.
  • Разрушение кормовой базы: Уничтожено до 95% привычного рациона рыб.

Прогнозы ученых по восстановлению экосистемы

По оценкам специалистов Российской академии наук, самостоятельное очищение и зарыбление водоемов займет длительное время:

  • Сорные виды рыб: Восстановление популяции возможно через 2–4 года.
  • Стерлядь: Появление ценного вида прогнозируется через 6 лет.
  • Нельма: Популяция вернется не ранее чем через 8–10 лет.

Елена Панова подчеркнула необходимость скорейшего включения Туры в комплексную программу Росрыболовства по искусственному зарыблению, поскольку без государственной поддержки река не сможет восстановиться самостоятельно.

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