До 10 лет на восстановление: последствия разрушительного паводка для рек Тюмени
ТАСС: реки Тура и Тоболь лишились рыбных запасов
Руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии Елена Панова сообщила о масштабной гибели биоресурсов в реках Тюменской области из-за последствий паводка. По данным специалистов РАН и представителей рыбного хозяйства, в реках Туре и Тоболе рыбные запасы полностью утрачены, уничтожено 95% кормовой базы. На восстановление экосистемы уйдет от 2 до 10 лет, пишет РИА Новости.
Масштабы ущерба водоемам региона
Августовские паводки и подтопление 29 населенных пунктов Тюменской области привели к критическому изменению экологической обстановки в бассейнах ключевых рек:
- Полная утрата рыбных запасов: Реки Тура и Тоболь.
- Частичная гибель биоресурсов: Реки Иртыш, Тавда и Исеть.
- Разрушение кормовой базы: Уничтожено до 95% привычного рациона рыб.
Прогнозы ученых по восстановлению экосистемы
По оценкам специалистов Российской академии наук, самостоятельное очищение и зарыбление водоемов займет длительное время:
- Сорные виды рыб: Восстановление популяции возможно через 2–4 года.
- Стерлядь: Появление ценного вида прогнозируется через 6 лет.
- Нельма: Популяция вернется не ранее чем через 8–10 лет.
Елена Панова подчеркнула необходимость скорейшего включения Туры в комплексную программу Росрыболовства по искусственному зарыблению, поскольку без государственной поддержки река не сможет восстановиться самостоятельно.