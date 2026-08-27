Мусор и шум больше не нужны: курорты Европы переходят на новую модель туризма
Испания вводит жесткие ограничения для любителей «алкогольного туризма»
Испанские курорты пересматривают правила приема туристов с целью полного искоренения так называемого «алкогольного туризма», снижения уровня шума и ликвидации серого рынка аренды. Вице-президент Exceltur Оскар Перелли задекларировал переход от погони за массовостью к контролю качества отдыха и защите комфорта местных жителей.
3 ключевых направления туристовой реформы в Испании
Власти страны совместно с профессиональным объединением Exceltur утвердили комплексную программу ограничений:
- Зачистка серого сектора аренды: Планируется ликвидировать около 400 тысяч нелегальных спальных мест, сдающихся квартирными спекулянтами в обход официального отельного фонда.
- Борьба с подпольным досугом: Усиление контроля за нелицензированными вечеринками, «дикими» дискотеками, нелегальными такси и ограничение алкоголя на шведских столах.
- Ограничение «однодневных» туристов: Сокращение потоков экскурсионных автобусов и круизных пассажиров, не приносящих существенного дохода экономике, но перегружающих инфраструктуру.
Штрафы за распитие алкоголя на улицах
Для предотвращения нарушений порядка в курортных зонах (Барселона, Майорка, Коста-дель-Соль) введена строгая система административных взысканий:
Нарушение
Финансовое наказание (в евро)
Эквивалент в рублях
Распитие спиртных напитков на набережных и улицах
от 150 до 600 €
от 14,7 до 59 тыс. рублей
Эксперты отмечают, что отельеры и жители курортов полностью поддерживают радикальный курс на нормализацию обстановки на побережье.