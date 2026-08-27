Неравенство выплат: Чирков раскрыл объективные факторы пенсионной системы
В СФР назвали экономические причины разрыва в пенсиях между Югом и Севером РФ
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью ТАСС прокомментировал разницу в пенсионных выплатах по стране. По его словам, более низкие пенсии в Ингушетии и Дагестане по сравнению с северными регионами обусловлены историческими и экономическими факторами, включая уровень официальной занятости и размер региональных заработных плат.
Главные факторы пенсионной дифференциации
Глава СФР подчеркнул, что пенсионная система по своей природе является компенсацией утраченного трудового дохода, поэтому показатели выплат напрямую отражают экономическое состояние конкретного субъекта РФ.
Основные причины регионального разрыва:
- Уровень официальных зарплат: Размеры будущих пенсий формируются из страховых отчислений с белой заработной платы. В регионах с высоким уровнем средних доходов (включая Крайний Север) пенсионные права накапливаются быстрее.
- Специфика рынка труда: В Ингушетии и Дагестане исторически сложилась сложная ситуация с официальным трудоустройством и уровнем легальных заработков.
- Преемственность системы: Данная структура сложилась еще в советскую эпоху и сохраняется в силу самой сущности страховой пенсионной модели.
Сергей Чирков резюмировал, что текущая региональная дифференциация пенсионных выплат носит объективный экономический характер.