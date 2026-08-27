Завоевала планету: FT раскрыла причины взрывного роста глобального спроса на курицу
FT: потребление курицы в мире выросло вдвое за 20 лет и опередило говядину
Газета Financial Times опубликовала материал о том, как куриное мясо стало самым потребляемым источником белка на планете. В 2023 году в мире было выращено 76,2 млрд кур (против 48,3 млрд в 2006 году), а треть глобального спроса обеспечивают США и Китай. Эксперты отмечают, что «пик курицы» еще не пройден, однако дальнейшую экспансию ограничивают экологические протесты, птичий грипп и регуляторные барьеры.
Причины глобального успеха и сдвиги в фастфуд-индустрии
Популярность куриного мяса в XXI веке растет рекордными темпами благодаря комплексу факторов:
- Универсальность и доступность: Низкая себестоимость, высокая эффективность кормопроизводства, быстрый цикл выращивания и полное отсутствие религиозных или культурных табу.
- Тренды общепита: McDonald’s зафиксировал, что мировой рынок курицы вдвое превысил рынок говядины. В США сеть ввела в меню «Биг Мак» с куриными котлетами, а сети Popeyes, Shake Shack и Chick-fil-A активно наращивают доли рынка.
- Сдвиг к локализации: Из соображений продовольственной безопасности страны переходят от импорта к собственному производству (например, Саудовская Аравия строит птицефабрики в пустыне, а Yum China открыла 454 новых ресторана KFC за первый квартал 2026 года).
Экологические вызовы и регуляторные барьеры
Несмотря на растущий спрос, птицеводческая отрасль столкнулась с серьезным сопротивлением:
- Экология и судебные прецеденты: В Великобритании суд официально признал куриный помет отходами (а не сельхозпродуктом), что усложнило работу фермеров. В Хорватии и на Мальорке крупные проекты птицефабрик были отменены из-за протестов экологов и местных жителей.
- Эпидемиология: Вспышки птичьего гриппа продолжают нарушать цепочки поставок и логистику.
- Парадокс потребителя: Эксперты указывают на противоречие: граждане выступают против строительства новых промышленных ферм около дома, но как потребители продолжают увеличивать покупки куриного мяса.