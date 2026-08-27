Завоевала планету: FT раскрыла причины взрывного роста глобального спроса на курицу

Газета Financial Times опубликовала материал о том, как куриное мясо стало самым потребляемым источником белка на планете. В 2023 году в мире было выращено 76,2 млрд кур (против 48,3 млрд в 2006 году), а треть глобального спроса обеспечивают США и Китай. Эксперты отмечают, что «пик курицы» еще не пройден, однако дальнейшую экспансию ограничивают экологические протесты, птичий грипп и регуляторные барьеры.