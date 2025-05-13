Соседи жительницы Кузбасса сообщили о вони из ее квартиры

Жительница Кузбасса в социальных сетях рассказала, что из соседней квартиры раздается неприятный запах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В региональном МВД отреагировали на жалобу.

В ведомстве рассказали, что узнали о проблеме во время мониторинга соцсетей и СМИ. Автор поста уверена, что причина неприятного запаха заключается в антисанитарных условиях, созданных ее соседом. Правоохранители начали разбираться в ситуации.

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Междуреченский» провел проверку по данному сигналу. Информация о нарушении санитарных условий подтвердилась», — указано в сообщении.

По данным МВД, в указанной квартире проживает 90-летняя женщина и ее 57-летний сын. Мужчина состоит на диспансерном лечении в специализированном учреждении. Он занимается собирательством — приносит в квартиру различные вещи, найденные на улице. Квартира была полностью загромождена предметами. Уборку в помещениях проводили редко.

По информации ведомства, мужчину поместили на принудительное лечение в больницу в стационарном режиме. Сотрудники правоохранительных органов обратились в администрацию Междуреченского городского округа. Они просят, чтобы пенсионерку навещали представители социальной службы с целью оказания ей помощи в решении бытовых вопросов. Необходимые материалы для назначения соцработника предоставлены правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в квартире в Казани сотрудники ЖЭКа обнаружили мумифицированное тело, которое могло пролежать не менее пяти лет.