В Казани обнаружили мумию: тело в квартире могло пролежать пять лет

В Казани в квартире обнаружили мумию. Предположительно, тело мужчины пролежало около пяти лет, сообщил интернет-портал KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в квартире проживал мужчина 1966-го года рождения. Предположительно, именно его тело обнаружили сотрудники коммунальной компании. Специалистам понадобилось поменять водопроводные трубы и стояк канализации. Для выполнения работ сотрудникам ЖКХ требовалось войти в квартиру. Специалисты вскрыли ее и обнаружили мумифицированное тело.

По информации издания, тело могло пролежать около пяти лет. Сотрудники правоохранительных органов проинформированы о находке. Они будут устанавливать причины смерти и личность человека. Находку обнаружили в квартире одного из домов по улице Мусина.

Ранее сообщалось, что в Москве участника «Дома-2» жестоко зарезали в квартире.