Соседская война с участием звезды: как кран Ходченковой в сдаваемой квартире оставил 13 семей без горячей воды

Жильцы балашихинской квартиры остались без горячей воды, потому что кран, установленный в квартире актрисы Светланы Ходченковой, перекрыл соседям стояк, сообщил The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Как сообщает источник, в квартире Подмосковья, принадлежащей актрисе и ее матери, на общем стояке горячего водоснабжения был смонтирован шаровой кран. Его перекрытие привело к прекращению подачи воды приблизительно в 13 квартир, расположенных ниже. Соседи обратились с жалобой в свое товарищество собственников жилья «Центральное».

Судебное разбирательство длилось с июня, и в итоге было установлено: владелицы самовольно изменили конфигурацию системы ГВС и препятствовали доступу соседей к общедомовым коммуникациям, что является нарушением правил технической эксплуатации. Сама Ходченкова в квартире не проживает — помещение сдается в аренду, однако арендатор на слушания не явился.

В соответствии с вердиктом суда, актриса обязана за собственный счет демонтировать строительный короб, в течение месяца обеспечить доступ представителям ТСЖ для удаления запорной арматуры, а также возместить судебные издержки. В их сумму входят 40 тыс. руб. за услуги юриста, 20 тыс. руб. государственной пошлины и 1182 руб. на почтовые расходы.

