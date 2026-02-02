Прохор Шаляпин затеял грандиозный ремонт: советы эксперта помогут собственникам «сталинок» обезопасить квартиры

Эксперт по внутренней отделке, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с REGIONS оценил ремонт купленной певцом Прохором Шаляпиным «сталинки» в Москве.

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что во время ремонта столкнулся с разными сложностями. Например, соседка по этажу отказалась от совместной замены труб. Решение было найдено — коммуникации обновлены в пределах квартиры артиста.

По словам певца, он обладает двумя квартирами на одном этаже и теоретически мог бы их объединить в одно пространство. Однако на практике такой возможности не оказалось. Планируется, что ремонт в обеих квартирах будет выполнен в едином дизайнерском стиле.

Эксперт Орехов отметил, что квартира в «сталинке» имеет ряд преимуществ: высокие потолки, большие окна, просторные помещения и лепнина. Однако дома были введены в эксплуатацию давно, поэтому новый собственник квартиры может сталкиваться с разными сложностями. Глобальные проблемы — старые коммуникации.

Эксперт посоветовал тщательно подготовить базовую конструкцию, укрепить все проблемные участки потолка перед финальным этапом отделочных работ. Внимание также заслуживает электрика.

«Если Прохор хочет, чтобы „грандиозный ремонт“ закончился спокойной жизнью, ему пригодится простая логика: сначала диагностика и инженерные решения, затем черновые работы, потом свет по сценариям, и уже после этого цвет, мебель и декор. Тогда сталинка сохранит свой характер, а новая отделка станет фоном для жизни, без сюрпризов в виде запахов, протечек и осыпающихся потолков», — заключил Орехов.

