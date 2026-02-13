Соседский шеринг: объявления о поиске попутчиков заполонили чаты жилых комплексов Подмосковья

Горожане объединяются в попутчики и делят стоимость поездки — причем не только в утренние или вечерние часы пик, указано в сообщении местного телеграм-канала «В Балашихе|Все новости». Идея, как отмечают сами горожане, не нова: раньше подобные схемы работали лишь на остановках общественного транспорта и в часы наибольшего спроса. Если же нужно было ехать днем в поликлинику или МФЦ, найти спутника было практически нереально.

Ситуация изменилась с появлением локальных чатов в мессенджерах. Теперь желающие могут заранее договориться о времени и маршруте, опубликовав объявление в группе своего жилого комплекса или района. Неофициальный тариф «вместе» стал доступен в любое время суток.

В одном из агрегаторов такси по Балашихе REGIONS пояснили: массовый переход на совместные поездки не сказывается на выручке перевозчиков. Пассажиры, которые раньше ездили поодиночке, теперь просто делят ту же сумму, а общее количество заказов не падает.

«Низкая стоимость поездки для одного пассажира компенсируется тем, что в ином случае он бы просто не воспользовался нашими услугами и предпочел бы общественный транспорт. Поэтому в чем-то мы даже выигрываем», — прокомментировали в сервисе.

