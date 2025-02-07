Главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Главу Федерации бокса ДНР Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: [Медиасток.рф]
Главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в жилом столичном комплексе «Алые паруса», похоронили на Троекуровском кладбище, сообщило РИА Новости.
По данным агентства, проститься с погибшим основателем добровольческого батальона в Донецкой Народной Республике «Арбат» на кладбище пришли сотни человек. На территории кладбища присутствовали представители Росгвардии, которые наблюдали за обстановкой. Были приняты необходимые меры безопасности. В частности, посетителей просили пройти через рамки металлоискателей.
Ранее состоялась церемония прощания, на которой было столько же людей, как и на похоронах. К такому выводу пришел корреспондент ТАСС. По данным агентства, родственники приняли решение, согласно которому непосредственно процедура захоронения проходила в закрытом режиме. На кладбище пришли родственники, близкие друзья и сослуживцы.
Ранее сообщалось, что оперативники установили предполагаемого пособника в убийстве Саркисяна.