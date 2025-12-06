Состояние стабилизировали: пострадавшую от атаки ВСУ в Севастополе девочку удалось доставить в Москву

Спецборт МЧС России доставил в Москву 15-летнюю девочку, которая пострадала в результате атаки ВСУ, сообщил официальный канал МАХ ведомства.

По информации ведомства, на момент атаки противника подросток находилась в местном парке. Санитарная эвакуация произведена самолетом Ил-76. Местным медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. После специалисты приняли решение продолжить лечение в столичном медицинском учреждении. Наблюдать за состоянием пациентки будут в Российской детской клинической больнице.

«Борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем», — указано в сообщении ведомства.

После атаки состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в городе сбивали воздушную цель. Девочка получила ранения из-за падения осколков, сообщило РИА Новости. Пациентке понадобилась экстренная операция. Губернатор рассказал, что в случае стабилизации состояния девочки специалисты доставят ее в Москву.

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации для детского населения городской больницы №5 Наталья Тищенко рассказала, что пациентке понадобилось несколько тяжелых операций, сообщил ТАСС. Инцидент произошел 30 ноября.

«Девочка, которая поступила к нам после инцидента в парке Победы, была в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Ей провели несколько тяжелых оперативных вмешательств», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Тищенко.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО в ночь на 6 декабря уничтожили 116 украинских дронов.