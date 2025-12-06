«Перехвачены и уничтожены»: десять регионов отразили масштабную ночную атаку дронов

В ночь на 6 декабря ВСУ предпринимали попытку атаковать российские регионы, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских дронов.

По информации ведомства, противник применил для атак беспилотные летательные аппараты самолетного типа. ПВО работало в Рязанской (29 БПЛА), Воронежской (27 БПЛА), Брянской (23 БПЛА), Белгородской (21 БПЛА), Тверской (6 БПЛА), Курской (3 БПЛА), Липецкой (3 БПЛА), Тамбовской (2 БПЛА), Тульской (1 БПЛА) и Орловской (1 БПЛА) областях.

На место происшествия оперативно прибыли представители экстренных служб. После атак в их обязанности входит оценка текущей ситуации: установить, были ли повреждены здания, нанесен ли ущерб гражданским лицам, произведена предварительные материальные потери. Губернаторы в своих телеграм-каналах информировали население о возможной атаке БПЛА. В подобных случаях граждан просят занять наиболее безопасные места в своих квартирах. Оставаться на улице не рекомендовано.

Ранее сообщалось, что глава Рязанской области Малков выступил с официальным заявлением после масштабной ночной атаки ВСУ.