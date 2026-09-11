Сосульки еще не выросли, а таблички уже висят: как Электросталь готовится к зиме

Электросталь начала готовить жилой фонд к холодам заранее. До сугробов и ледяных наростов на кровлях еще далеко, однако горожан и приезжих уже предупреждают: сверху может быть опасно, сообщил REGIONS.

По информации издания, на фасадах домов по проспекту Ленина появились новые таблички. Их обсуждают участники сообщества «Народные новости. Электросталь».

Часть горожан обратила внимание: такие объявления не снимают даже летом. Держать их на стенах многоэтажек круглый год удобнее, чем убирать и вешать заново. К тому же люди успевают привыкнуть к мысли, что по опасным участкам следует передвигаться с осторожностью, — и это происходит задолго до первых заморозков.

Управляющие компании города уже занимаются уточнением адресов. Речь о местах, где дорожки и стихийно протоптанные тропы оказываются в зоне, откуда может сойти наледь или упасть сосулька.

Ранее сообщалось, что в Подольске неизвестный шутник переделал предупреждающую табличку об опасных сосульках, заменив одну букву.