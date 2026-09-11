Снижение до 11%: какие премиальные дизельные внедорожники стали доступнее

Летом 2026 года в Москве и Подмосковье зафиксирован существенный рост интереса к вторичному рынку дизельных автомобилей. По данным экспертов «Авито Авто», спрос на машины с дизельным двигателем увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость приобретения достигла 4 млн рублей. Наибольшую динамику спроса продемонстрировали марки Opel (+79%) и Mitsubishi (+73%), а бессменным лидером среди моделей остается BMW X5. Об этом со ссылкой на исследование информирует интернет-издание REGIONS.RU.