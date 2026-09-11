Снижение до 11%: какие премиальные дизельные внедорожники стали доступнее
REGIONS: спрос на подержанные дизельные авто в Подмосковье вырос на 31%
Летом 2026 года в Москве и Подмосковье зафиксирован существенный рост интереса к вторичному рынку дизельных автомобилей. По данным экспертов «Авито Авто», спрос на машины с дизельным двигателем увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость приобретения достигла 4 млн рублей. Наибольшую динамику спроса продемонстрировали марки Opel (+79%) и Mitsubishi (+73%), а бессменным лидером среди моделей остается BMW X5. Об этом со ссылкой на исследование информирует интернет-издание REGIONS.RU.
Статистика рынка дизельных авто с пробегом в Подмосковье
Ключевые показатели спроса, цен и динамики на вторичном рынке:
- Общие тренды: Спрос вырос на 31%. Основная причина — дефицит новых дизельных автомобилей в салонах при сохранении спроса на тяговитые и экономичные кроссоверы.
- Лидеры по росту спроса: Среди марок — Opel (+79%), Mitsubishi (+73%), Peugeot (+66%), SsangYong (+66%) и Renault (+61%). Среди конкретных моделей наивысший прирост показал Mitsubishi Pajero Sport (+85%).
- Самые популярные модели и их средние цены:
- BMW X5 — 7,5 млн руб.
- BMW 5 серия — 4,0 млн руб.
- Toyota Land Cruiser — 6,3 млн руб.
- BMW X6 — 7,1 млн руб.
- Land Rover Range Rover — 9,3 млн руб.
- Volkswagen Touareg — 3,3 млн руб.
- Mercedes-Benz E-класс — 3,7 млн руб.
- Mercedes-Benz V-класс — 10,4 млн руб.
- Toyota Land Cruiser Prado — 5,2 млн руб.
- BMW 3 серия — 2,9 млн руб.
- Подешевевшие модели: Сильнее всего средняя стоимость снизилась на Mercedes-Benz GLS-класс (-11,4%, до 9 млн руб.), Volkswagen Multivan (-9,4%, до 3,6 млн руб.) и Audi Q7 (-8,8%, до 4,3 млн руб.).