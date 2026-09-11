Лидар на крыше и 230 км на батарее: Минпром КНР рассекретил флагманский Geely Starship 7

Китайский гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7, официально поставляемый на российский рынок под именем Geely EX5 Hybrid, обзавелся новой модификацией с полным приводом и увеличенным запасом хода. Информация о рестайлинговой модели с опциональным лидаром на крыше и новым экстерьером уже появилась в каталоге Минпрома КНР. Помимо дополнительного электромотора на задней оси, автомобиль получил батарею емкостью 40,06 кВт·ч, обеспечивающую до 230 км пробега исключительно на электротяге. Об этом информирует автомобильное издание «За рулем».