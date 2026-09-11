Лидар на крыше и 230 км на батарее: Минпром КНР рассекретил флагманский Geely Starship 7
За рулем: кроссовер Geely EX5 (Galaxy Starship 7) получил полный привод
Китайский гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7, официально поставляемый на российский рынок под именем Geely EX5 Hybrid, обзавелся новой модификацией с полным приводом и увеличенным запасом хода. Информация о рестайлинговой модели с опциональным лидаром на крыше и новым экстерьером уже появилась в каталоге Минпрома КНР. Помимо дополнительного электромотора на задней оси, автомобиль получил батарею емкостью 40,06 кВт·ч, обеспечивающую до 230 км пробега исключительно на электротяге. Об этом информирует автомобильное издание «За рулем».
Технические новшества и характеристики полноприводной модификации
Ключевые изменения в конструкции и силовом агрегате кроссовера:
- Полный привод и динамика: В отличие от текущих переднеприводных версий (EM-i и EM-R), новый вариант получил дополнительный электродвигатель на задней оси. В экспортном исполнении Starray EM-i мощности мотора хватает для разгона 0–100 км/ч за 6,3 секунды.
- Тяговая батарея и запас хода: Емкость аккумуляторного блока LFP вырастет с 19,09 до 40,06 кВт·ч. Чисто электрический пробег по циклу WLTC вырос со 130 км до 215–230 км.
- Обновление экстерьера: Модель получила переработанную переднюю бамперную группу с хромированным декором, измененную форму блока фар ближнего света, модифицированные пороги и задний бампер.
- Автопилот и интеллектуальные системы: На крыше появился лидар, свидетельствующий об интеграции продвинутого комплекса электронных ассистентов водителя и автопилота высокого уровня.
- Ситуация в РФ: На данный момент в России продаются только переднеприводные Geely EX5 Hybrid по цене от 3 479 990 до 3 974 990 рублей. Появление полноприводных модификаций на рынке РФ ожидается после старта массового производства в КНР.