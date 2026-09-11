«Сердце закрыто навсегда»: Волочкова отказалась прощать Керимова

50-летняя балерина Анастасия Волочкова заявила, что не собирается восстанавливать отношения с бизнесменом и сенатором Сулейманом Керимовым, сообщает «Общественная Служба Новостей».

Волочкова призналась, что ни один из мужчин, которые за ней ухаживали, не сравнится с Керимовым, ведь он был готов ради нее на многое. Именно поэтому Волочкова не может простить бизнесмену случившееся: по ее словам, миллиардер стал тем, кто пытался ее «уничтожить».

«Мое сердце для Сулеймана закрыто навсегда. Я не прощаю предательств», — заявила балерина.

Она также отметила, что в дальнейшем не планирует выстраивать серьезные отношения ни с кем, поскольку у нее нет на это ни сил, ни времени.

Стоит отметить, что рассказы Волочковой о Керимове в многочисленных интервью постепенно стали интернет-мемом. Поклонники уже привыкли к ее откровениям и с интересом следят за развитием этой истории.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова осудила мужчин, требующих вернуть подарки при расставании.