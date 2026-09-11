Планы по продлению московского метро в Подмосковье могут заметно изменить рынок недвижимости региона. Новые линии после 2030 года собираются вывести в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского округа. Риелтор Ольга Прохорова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие квартиры могут оказаться наиболее востребованными и почему покупать жилье непосредственно у будущей станции не всегда лучший вариант.

«В первую очередь рынок реагирует не на сам факт появления метро, а на сокращение времени до Москвы. Поэтому сильнее всего могут прибавить в цене квартиры в районах, откуда сейчас приходится долго добираться до ближайшего метро или крупного транспортного узла. Особенно интересны дома, которые окажутся в пешей доступности от будущих станций», — рассказала Прохорова.

По ее словам, наибольший потенциал сейчас есть у жилья в Мытищах, Химках, Красногорске, Балашихе, Одинцове и Ленинском округе. Однако резкого роста стоимости сразу после объявления планов ждать не стоит: речь идет о долгосрочном проекте, который, согласно нынешним планам, начнут реализовывать после 2030 года.

«Если говорить о конкретных объектах, я бы смотрела прежде всего на современные дома с хорошей инфраструктурой вокруг и нормальной пешей доступностью до предполагаемого транспортного узла. Старую квартиру только потому, что когда-нибудь рядом появится метро, покупать рискованно. Важны состояние дома, качество самого района, парковка, школы, магазины и то, сколько времени действительно займет путь до станции», — пояснила риелтор.

Эксперт добавила, что наибольший эффект обычно получают квартиры, которые находятся не у самого выхода из метро, а примерно в пределах 10–20 минут пешком. Такое жилье остается достаточно близким к транспорту, но при этом покупатель не сталкивается с постоянным шумом и повышенным потоком людей под окнами.

«Для инвестора наиболее интересным может быть момент, когда проект уже получил конкретные очертания, но станция еще не открыта. После фактического запуска метро часть потенциального роста стоимости обычно уже оказывается заложена в цену. Но здесь важно понимать: гарантировать резкий рост нельзя, потому что на стоимость жилья одновременно влияют ставки по ипотеке, объем предложения и состояние рынка», — уточнила Прохорова.

Банк России 11 сентября проведет очередное заседание по ключевой ставке, и главным вопросом для рынка остается дальнейшее направление денежно-кредитной политики. Несмотря на замедление инфляции, регулятор сталкивается с рядом рисков — от ситуации на топливном рынке до роста бюджетных расходов. Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий, наиболее вероятный сценарий — сохранение ставки на текущем уровне, а возможное снижение будет осторожным и ограниченным.