Сотни лайков за пуховых персонажей: как тополиный пух в Подмосковье превратился в материал для творчества

В Московской области появилось новое летнее увлечение. Местные дворы, которые щедро укрыло тополиным пухом, вдохновили жителей на необычное творчество: они, словно дети, радуются пушистым сугробам и лепят из них самых настоящих «снеговиков», сообщил REGIONS.

Очаровательных летних персонажей в Видном ласково прозвали «пуховичками». Фотографии этих забавных фигурок моментально разлетаются по соцсетям и собирают сотни восторженных лайков.

Однако радость разделяют далеко не все. Пока одни играют в летние снежки, другие не могут спокойно выйти на улицу — у них начинается непрерывное чихание и слезы. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Мариам Гогелашвили предупреждает: сезон цветения тополей становится настоящим испытанием для тех, кто страдает бронхиальной астмой или поллинозом (аллергией на пыльцу растений). При этом медик обращает внимание на важную деталь: сам по себе тополиный пух не является аллергеном.

По сути, пух выполняет роль идеального «транспорта» — он собирает на себя микроскопическую пыльцу других цветущих деревьев и трав и разносит ее вокруг. Чем жарче и ветренее погода на улице, тем быстрее эти невидимые глазу раздражители достигают своих целей — попадают в дыхательные пути и на слизистые оболочки, вызывая аллергическую реакцию.

«Любоваться „пуховичками“ лучше издалека. Если соблюдать эти простые меры предосторожности, летнее тополиное приключение пройдет для здоровья с минимальными последствиями», — говорится в статье REGIONS.

Чтобы снизить риски и пережить этот сезон без серьезных обострений, врачи советуют аллергикам соблюдать несколько несложных правил. В сухие и ветреные дни лучше по возможности оставаться дома. Если же выйти на улицу необходимо, перед выходом стоит надеть обычную медицинскую маску — она создаст физический барьер для слизистых оболочек.

Сразу после возвращения домой рекомендуется принимать душ, а всю уличную одежду отправлять в стирку. Дома полезно включать увлажнитель воздуха: тогда случайно залетевший пух будет быстрее оседать на пол. Влажную уборку в этот период стоит делать регулярно.

Кроме того, медики советуют часто промывать нос физраствором — это помогает вымывать осевшие на слизистую аллергены. И конечно, всегда держать при себе прописанные врачом антигистаминные или гормональные препараты.

Ранее биолог Кириенко рассказала, что тополиного пуха меньше там, где весна была холодной и затяжной.