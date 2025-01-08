Сотни молодых работников из Британии присоединились к иску против McDonald's

Сотни молодых сотрудников McDonald’s присоединились к судебному иску против компании после того, как появилась информация о домогательствах, сообщила юридическая фирма Leigh Day.

В компании отметили, что к судебному иску присоединились нынешние и бывшие сотрудники в возрасте 19 лет и младше. В настоящее время юристы приняли более 700 заявлений. По данным юристов, в исках фигурирует более 450 ресторанов McDonald’s.

Юристы резюмировали общие жалобы сотрудников компании. По их заявлениям, менеджеры McDonald’s предлагали молодым сотрудникам интимную близость или обращались с откровенными вопросами об их личной жизни. Некоторые молодые сотрудницы младшего звена заявили, что к ним прикасались без их согласия во время рабочей смены.

Юридическая фирма разъяснила населению, что иск имеют право подавать те сотрудники, которые уволились из компании после июля 2019 года и на момент увольнения были младше 20 лет.

«Их (прим. — истцов) число продолжает расти по мере того, как все больше членов экипажа узнают, что они тоже могут обратиться за справедливостью», — указано в сообщении юридической компании.

По данным юридической компании, в McDonald’s прокомментировали обвинения сотрудников. В компании заявили, что «нет места для домогательств, оскорблений или дискриминации». Клиенты юридической компании также жалуются на дискриминацию по расовым признакам и не только.

Ранее сообщалось что лук в чизбургерах McDonald's мог стать причиной кишечной инфекции.