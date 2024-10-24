Лук в чизбургерах McDonald's мог стать причиной кишечной инфекции

Вспышка опасного отравления кишечной палочкой связана с луком, о чем заявил президент компании. Его слова привел РБК. Продукт пришлось убрать из бургеров, как и снять определенное блюдо с продаж.

Поставщик лука (компания Taylor Farms) объявил об отзыве некоторых партий продукта в среду, 23 октября. В настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний США продолжает расследование ситуации.

Пока что точно не установлено, какой именно ингредиент в бургерах мог быть заражен. Но известно только одно – число заболевших может возрасти сразу в нескольких американских штатах.

Ранее Трампа заметили работающим в McDonald’s. Как оказалось, он сменил свою одежду на фартук и принял на себя сначала роль повара, а затем и кассира.