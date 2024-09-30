Сотни жителей и гостей Владивостока стали участниками Великого Чина освящения

Во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября, в Спасо-Преображенском соборе провели Великий Чин освящения, участниками которого стали сотни жителей и гостей Владивостока, сообщил vostokmedia.com.

Прихожанки Анна и Людмила рассказали, что в храме ежедневно много людей. По воскресеньям проходят службы, поэтому количество приморцев возрастет. В день Великого Чина освящения люди приходили на протяжении всей церемонии.

«Мы стали свидетелями исторических событий, наблюдали все этапы строительства — приходили сюда еще когда шли строительные работы, когда уже горожан пускали, потом, когда иконы начали расписывать, и на открытие приходили, и вот сегодня на Великое освящение. Это все на наших глазах создавалось. Этого многие ждали», — рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» Сергей Трофимович.

Во время богослужения прошел Крестный ход, а также состоялась праздничная Божественная литургия. Собору был присвоен статус кафедрального. Это стало возможным благодаря завершению строительства, которое длилось 13 лет. Митрополит Павел поблагодарил каждого, кто оказывал содействие в строительстве. Церемония освящения позволит прихожанам чувствовать себя в храме свободно и умиротворенно.

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир напомнил, что в 30-ые годы многие храмы были разрушены. Важно, что в современное время открываются места, где люди могут молиться. В Спасо-Преображенском соборе продолжится роспись. Священнослужители надеются, что люди будут с особым трепетом приходить в храм.

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