Все религии в одном месте: получит ли соцсеть для верующих благословение патриарха Кирилла

В России планируют запустить мессенджер для верующих. Согласно задумке разработчиков, с помощью мессенджера «Зосима» можно будет организовывать коллективные молитвы, а использовать его смогут как православные, так и сторонники других религий

Авторы проекта отмечают, что мессенджер пока нельзя назвать православным, так как он не получил благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Получит ли его программа и в чем польза соцсети, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

Он отметил, что патриарх поддерживает миссию в интернете и призывает всех священнослужителей проповедовать в социальных сетях.

«Но даст ли благословение святейший, мы не знаем, это ему решать. Все-таки это зависит от практичности, насколько это будет удобно и полезно. Если будет неудобно, люди ведь не будут пользоваться, независимо от вероисповедания», — пояснил священнослужитель интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отец Константин также подчеркнул, что выделять конкретно православную социальную сеть, конечно, не стоит.

«Это должно служить для всех. И православная церковь тоже служит для всех, поэтому называть сеть православной — некорректно. Любая социальная сеть должна быть полезной для людей, а не продвигать безнравственность и беззаконие. Важно, чтобы люди получали нравственную пользу, а что из этого выйдет — жизнь покажет», — заключил протоиерей.

Ранее священник Ильяшенко отреагировал на разрушения храмов в Торопце из-за атаки ВСУ.