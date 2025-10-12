Верховный суд России вынес приговор экс-силовикам за поджог

Российский Верховный суд оставил в силе решение по делу бывших сотрудников силовых структур Романа Насрыева и Алексея Нуриева, а также участников рок-группы, ранее осужденных Центральным окружным военным судом. «Коммерсантъ» сообщил , что каждый из них приговорен к 19 годам лишения свободы, из которых четыре года они проведут в тюрьме.

Согласно материалам дела, обвиняемые в ночь на 11 октября 2022 года совершили поджог военно-учетного стола в здании администрации города Бакала Челябинской области. Этот стол отвечал за организацию призыва и мобилизации. Следствие установило, что злоумышленники планировали вовлечь до 200 человек в «подпольную борьбу».

Рассмотрев аргументы сторон, Верховный суд отклонил апелляцию адвокатов, которые требовали пересмотра дела. Защита утверждала, что в действиях Нуриева отсутствуют признаки террористического акта, а содержатся лишь признаки покушения на преднамеренное уничтожение или повреждение имущества. ВС не счел эти доводы убедительными.

