Сотрудник ГИБДД Мухин назвал пик загруженности на трассе М-4 «Дон»

Представитель региональной Госавтоинспекции Александр Мухин рассказал, что в летнее время в связи с началом отпускного периода самые сильные пробки на трассе Ростовской области образовываются примерно в 16 часов дня, сообщает rostovgazeta.ru .

Каждые сутки по трассе М-4 «Дон» проезжает более 150 тысяч автомобилей, в том числе и грузовые. Именно фурам необходимо притормаживать, чтобы проезжать по затяжным подъемам. Это и провоцирует пробки. Обычно отдыхающие выезжают ранним утром. Примерно к 16:00 они подъезжают к Ростову. В итоге на трассе и при въезде в город образуются большие пробки. Однако проезд грузовиков в выходные дни запрещен, поэтому в субботу и воскресенье загруженность трассы уменьшается.

Эксперт поделился также опытом прошлых лет. Если сейчас заторы наблюдаются только в направлении юга, то уже в конце июля они будут образовываться и в обратном направлении.

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