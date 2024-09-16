Сотрудник МЧС рассказал о важности наличия порошкового огнетушителя в авто

Сотрудник МЧС Александр рассказал об отличиях огнетушителей, а также о том, какой прибор должен находиться в каждом автомобиле в случае его непредвиденного возгорания, сообщил tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле в четверг, 12 сентября, загорелся движущийся автомобиль. Никто не пострадал. Водитель не смог локализовать возгорание до приезда пожарных, несмотря на наличие огнетушителя. Машина сгорела.

Сотрудник МЧС Александр обратил внимание, что у каждого автолюбителя должен быть в машине огнетушитель. Однако не достаточно просто купить прибор и возить с собой. Необходимо в первую очередь следить за состоянием транспортного средства.

Александр видел видео, как тушили авто в Нижнем Тагиле. Были допущены грубые ошибки. Необходимо максимально дотянуться до очага возгорания и на него направлять огнетушитель. В случае с инцидентом в городе достаточно было открыть капот.

«В двигателе очень много горючих жидкостей, если человек за чистотой двигателя не следит, то это проблема. А на видео видно вспышку не только из-под капота, но и из-за бочка. По-любому бензин попал в коллектор, и вспыхнуло сразу», — добавил Александр.

Сотрудник МЧС рассказал, что для автомобиля необходимо приобретать порошковой огнетушитель. Бывают еще углекислотные и воздушно-пенные. Однако именно порошковый образует пленку при нагревании. За прибором важно следить, в частности, проверять уровень газа. Перед использованием обязательно огнетушитель необходимо потрясти.

«Чтобы он комком не лежал, а то ведь он там годами может так лежать. Просто газ выходит и все», — рассказал журналисту редакции TagilCity.ru Александр, сотрудник МЧС.

Александр вспомнил об одном случае. Он приехал на вызов. У людей было пять порошковых огнетушителей, но многие не работали и оказались бесполезными в нужный момент. Причина заключается в неправильном хранении огнетушителя.

Ранее сообщалось, что пожар в троллейбусе в Кемерове попал на видео.