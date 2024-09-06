Пожар в троллейбусе в Кемерове попал на видео

Инцидент произошел в вечернее время. Пламени из троллейбуса видно не было, однако по салону распространились клубы дыма. Дым также развеивался на улицу. Возле троллейбуса стояли люди. В Кемеровской электро-транспортной компании Сибдепо подтвердили информацию о возгорании и назвали причины происшедшего.

Возгорание началось на высоковольтном автоматическом выключателе, который расположен на задней стенке водительской кабины. Водитель среагировал оперативно. В троллейбусе было немного пассажиров. Их эвакуировали. Затем водитель при помощи огнетушителя устранил пожар.

«Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщил собеседник издания.

На место происшествия прибыла бригада технических специалистов депо. Сломанный автомат заменили на новый. Водитель троллейбуса доехал на транспортном средстве до депо без происшествий. Другое оборудование работает стабильно. Необходимости в замене троллейбуса на линии не было, потому что он совершал последний на тот день маршрут.

Ранее сообщалось, что кемеровчане заметили на дороге трамвай с оторванной частью тормозной системы.