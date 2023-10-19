Сотрудники ГИБДД, чиновники, преподаватели: Названы самые коррумпированные профессии

Коррупция – проблема, актуальная для всех стран мира. Даже в тех регионах, где за подобные противоправные действия введена смертная казнь, фиксируют случаи взяточничества. В России с коррупцией активно борются, что заметно по статистическим данным, сообщает nashgorod.ru . Корреспонденты назвали самые коррумпированные профессии, основываясь на результаты исследований и статистику.

«По последним данным прокуратуры Тюменской области, средний размер взятки по региону составил 159 тысяч рублей. Но подкуп совершается не всегда за деньги, иногда вместо них передают что-то ценное: часы, телефон, автомобиль», - пишет издание «Наш город»

В Тюменской области чаще всего коррупционерами становится представители таких профессий: сотрудники исправительных колоний, ГИБДД, правоохранительных органов и представители муниципального управления.

Сотрудники ГИБДД чаще всего за дополнительную плату продают водительские удостоверения или не заводят дело после аварии. Часто жители региона платят полицейским за различные услуги. Сотрудники исправительных колоний позволяют заключенным пользоваться запрещенными предметами или жить в более комфортных условиях. Корреспондент рассказывает о самых резонансных случаях.

«Один из уже осужденных взяточников – начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области. В период с 2020 по 2021 год он за деньги предоставил одному из заключенных должность завхоза столовой и позволял привозить туда запрещенные продукты. За оказание незаконных услуг начальник колонии получил более 100 тысяч рублей. Его бывший коллега, занимая пост руководителя одного из подразделений ведомства, за взятку «закрывал глаза» на нарушения условий домашнего ареста»

Среди чиновников также встречаются коррупционеры. Так, руководителя одной из префектур Тюмени Александра Сухомяткина обвинили в том, что он получал взятку от директора строительной компании. Гражданин Сухомяткин отдавал прибыльные госзаказы без честного тендера. Он получил за свои услуги более 2 миллионов рублей.

«По версии прокурора Тюменской области Владислава Московских, среднестатистический получатель взяток – это мужчина в возрасте 30-39 лет, с высшим образованием, постоянно проживающий на территории региона, чаще всего женат и воспитывает детей.», - отмечает издание «Наш город»

Преподаватели ВУЗов и доктора также вошли в список коррупционных профессий. Преподаватели ставят оценки, которые студенты не заслуживают. Доктора лучше относятся к пациентам.