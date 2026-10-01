Удар по Южному мосту: Киеву создали серьезные проблемы

Сенатор Перминов оценил урон Украины от удара по Южному мосту

Политика

Удар по Южному мосту в Киеве — это удар по логистике ВСУ. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам члена Совета Федерации, цель — лишить украинскую армию возможности подвозить людей, технику и боеприпасы. Мост выведен из строя, и это уже создает проблемы. Противнику придется искать объездные маршруты, а значит, время доставки вырастет, а эффективность снабжения упадет.

Сенатор подчеркнул: это не переломный момент всей спецоперации, но серьезная помеха. Каждый такой удар — часть системной работы по разрушению логистических цепочек. И чем больше объектов выходит из строя, тем сложнее Киеву держать фронт. Так что удар по мосту — не просто точечная акция, а вклад в общее давление на противника.

Ранее стало известно, что российские военные спасли бойца ВСУ, которого свои же хотели добить дронами.

Актуально

Читайте также

Швейцария хочет запретить самой себе вводить санкции против России

Швейцария хочет запретить самой себе вводить санкции против России

Дандыкин объяснил эффект новой тактики ударов по Киеву

Дандыкин объяснил эффект новой тактики ударов по Киеву

Югра предложила сделать адаптацию мигрантов обязательной

Югра предложила сделать адаптацию мигрантов обязательной

Борьба за пост генсека ООН: политолог оценил кандидатов

Борьба за пост генсека ООН: политолог оценил кандидатов

На Украине хотят убрать из гимна слова «ще не вмерла»

Зеленский летит к Трампу: эксперт назвал визит главы киевского режима в Нью-Йорк бесполезным

Зеленский летит к Трампу: эксперт назвал визит главы киевского режима в Нью-Йорк бесполезным

Sohu: Россия парализовала «нерв» ВСУ

Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского

Киеву придется извиниться перед Сеулом

Молчание после встречи: писатель раскрыл, о чем умолчали Трамп и Зеленский

Молчание после встречи: писатель раскрыл, о чем умолчали Трамп и Зеленский

Сорок минут ради сорока секунд: политолог прокомментировала итоги диалога в Нью-Йорке

Сорок минут ради сорока секунд: политолог прокомментировала итоги диалога в Нью-Йорке

«Садитесь, говорите»: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Добавьте mosregtoday.ru в избранное