Удар по Южному мосту в Киеве — это удар по логистике ВСУ. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам члена Совета Федерации, цель — лишить украинскую армию возможности подвозить людей, технику и боеприпасы. Мост выведен из строя, и это уже создает проблемы. Противнику придется искать объездные маршруты, а значит, время доставки вырастет, а эффективность снабжения упадет.

Сенатор подчеркнул: это не переломный момент всей спецоперации, но серьезная помеха. Каждый такой удар — часть системной работы по разрушению логистических цепочек. И чем больше объектов выходит из строя, тем сложнее Киеву держать фронт. Так что удар по мосту — не просто точечная акция, а вклад в общее давление на противника.

Ранее стало известно, что российские военные спасли бойца ВСУ, которого свои же хотели добить дронами.