Подмосковный омбудсмен объяснила, как защитить недвижимость от мошенников

Жители Подмосковья могут защитить квартиру от мошенников, если установят запрет на государственную регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника (правообладателя). Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Каширы.

По ее словам, запись о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия правообладателя вносится в Единый государственный реестр недвижимости на основании соответствующего заявления лица, которое является собственником объекта, его законного представителя или представителя по нотариально удостоверенной доверенности.

Подать указанное заявление можно лично через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо Росреестр, в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра или через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

«Соответствующая запись вносится в ЕГРН в срок не более пяти рабочих дней со дня приема заявления правообладателя. Установленный запрет носит бессрочный характер и может быть снят только на основании заявления собственника (его законного представителя) об отзыве ранее поданного заявления», — сказала Фаевская.

Наличие вышеуказанной записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления на государственную регистрацию перехода права и обременения соответствующего объекта недвижимости, если оно подано иным лицом. Однако такая запись не препятствует осуществлению государственной регистрации сделки с объектом недвижимости, если основанием для государственной регистрации права является вступившее в законную силу решение суда или требование судебного пристава-исполнителя.

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