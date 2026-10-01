До 800 тысяч рублей: какие штрафы правительство предложило резко увеличить

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает повышение ответственности за нарушения общественного порядка, пожарной безопасности, требований при чрезвычайных ситуациях и порядка проведения публичных мероприятий. Документ внесен в Государственную думу, пишет РГ.

Штраф за мелкое хулиганство могут увеличить вдвое

За мелкое хулиганство предлагается установить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей вместо действующих 500–1 тыс. рублей.

Более существенные изменения предусмотрены за нарушение требований пожарной безопасности. Для граждан штраф может вырасти до 10–30 тыс. рублей вместо нынешних 5–15 тыс. рублей.

Для должностных лиц предлагается установить диапазон от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 600 тыс. до 800 тыс. рублей.

За нарушение пожарных правил в лесах заплатят больше

Отдельно законопроект предусматривает повышение ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

Для граждан штраф может составить 40–50 тыс. рублей вместо 15–30 тыс. рублей. Для должностных лиц предлагается установить диапазон от 60 тыс. до 100 тыс. рублей против нынешних 30–50 тыс. рублей.

Для организаций штраф планируют увеличить до 200–600 тыс. рублей. Сейчас он составляет 100–400 тыс. рублей.

Изменятся штрафы за нарушения при митингах

Повысить планируется и ответственность за нарушение установленного порядка проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования.

Для граждан штраф может увеличиться с 10–20 тыс. до 15–25 тыс. рублей. Для должностных лиц его предлагают установить на уровне 30–60 тыс. рублей вместо 15–30 тыс. рублей.

Для юридических лиц диапазон может вырасти с 50–100 тыс. до 100–200 тыс. рублей.

Увеличат ответственность при чрезвычайных ситуациях

За невыполнение требований и правил поведения при чрезвычайной ситуации штраф для должностных лиц предлагается поднять с 10–20 тыс. до 40–100 тыс. рублей.

Для организаций размер взыскания может увеличиться со 100–200 тыс. до 200–500 тыс. рублей.

Штрафы за продажу спиртосодержащей продукции

Отдельные изменения затронут нарушения при продаже спирта и спиртосодержащих добавок.

Для должностных лиц штраф предлагается увеличить с 10–15 тыс. до 20–30 тыс. рублей. Для юридических лиц он может составить 400–600 тыс. рублей вместо нынешних 200–300 тыс. рублей.

Изменения затронут документы и суда

Правительство также предлагает повысить штраф за проживание без паспорта. Для граждан его размер может увеличиться с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге штраф предлагается установить на уровне 6–10 тыс. рублей вместо 3–5 тыс. рублей.

Кроме того, может существенно вырасти ответственность за управление незарегистрированным судном либо судном с неисправностями. Штраф планируется увеличить с 15–20 тыс. до 60–80 тыс. рублей.

За управление судном без соответствующего права предлагают установить штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Передача управления судном человеку без прав может повлечь штраф от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.

Предложенные изменения пока являются частью законопроекта. Для их вступления в силу документ должен пройти парламентское рассмотрение и установленную процедуру принятия.